Denizli'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Nihat İdar (68) ağır yaralandı, eşi Huriye İdar (66), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Tutluca Mahallesi, Denizli- Çardak karayolunda meydana geldi. Osman O. yönetimindeki 09 AHS 392 plakalı TIR Çardak istikametine doğru ilerlerken, karşı yönden gelen Nihat İdar'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir otomobile çarparken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Nihat İdar ile eşi Huriye İdar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı çiftten Huriye İdar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nihat İdar'ın ise hastanedeki tedavisi sürdüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücüsü Osman O. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.