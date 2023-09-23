Denizli'de Tekstil Fabrikasından Ürün Çalan 2 Kişi Tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir tekstil fabrikasından ürün çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pınarkent Mahallesi'nde ağustos ayında bir tekstil fabrikasından yaklaşık 300 bin lira değerinde ürünün çalındığı ihbarı üzerine başlattığı incelemede, şüphelilerin Erdal A. (38) ve Yılmaz K. (50) olduğunu belirledi.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi adreslerinde yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.