Denizli'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden olurken, yer yer alevlerin büyüdüğü yangın, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'de Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle işçiler ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kentteki farklı itfaiye şubelerinden gelen takviye ekiplerle 15 araç, 3 su tankeri ve 45 personelle müdahale edilen yangın fazla büyümeden söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ