Denizli'de tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki tekstil fabrikasının havlu dikim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü. Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki tekstil fabrikasının havlu dikim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü. Bozburun Mahallesi Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesi'ndeki tekstil fabrikasının havlu dikim atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu. Kaynak: AA / Güncel Ahmet Nazif Zorlu Merkezefendi Denizli Güncel Haberler

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