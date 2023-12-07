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Denizli'de Tehlikeli Trafik Hareketleri Yapan 3 Sürücüye Cezai İşlem

7 Aralık 2023 15:41 Son Güncelleme: 15:42 Abone Ol

Denizli'de trafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen 3 otomobil sürücüsüne para cezası verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, bir otomobilin bagajında iki kişinin seyahat ettiği ve bu araca eşlik eden iki otomobilin de trafiği tehlikeye soktuğu tespit edildi. Üç sürücüye toplam 4 bin 583 lira ceza uygulandı. Denizli'de trafik denetimlerine dronlar da kullanılmaya başlandı.