Denizli'de tefecilik yapan 3 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Denizli Valiliğinin açıklamasına göre, Çivril ilçesinde 4 şüpheli, tefecilik yaptıkları gerekçesiyle jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Oparasyonda çok sayıda senet, tapu, ajanda ve dijital metaryal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.