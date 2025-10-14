Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Denizli'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda, 15 milyon lira değerinde senetler, döviz, silahlar ve cep telefonları ele geçirildi.
Denizli'de düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buldan, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 15 milyon liralık 12 senet, 37 bin 500 avro, 3 bin 250 dolar, 9 Cumhuriyet altını, 149 boş senet, 4 doküman, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 443 tabanca fişeği ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.