Denizli'de tartıştığı kişiye otomobille çarptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı - Haberler

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Denizli'de tartıştığı kişiye otomobille çarptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı

AA - Salih Burhan Akçay - Güncel
Denizli'de tartıştığı kişiye otomobille çarptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde tartıştığı kişiyi otomobiliyle çarparak yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Beyağaç ilçesinde tartıştığı kişiyi otomobiliyle çarparak yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, O.B. (28) ile A.P (44) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından O.B, otomobiline binerek sokakta gördüğü A.P'ye çarparak kaçtı.

Ağır yaralanan A.P, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin yakaladığı O.B'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

AA / Salih Burhan Akçay - Güncel

Denizli, Güncel, Haberler

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