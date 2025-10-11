Haberler

Denizli'de Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda Ömer K. yaşamını yitirirken, kardeşi Önder K. yaralandı. Olay, Gültepe Mahallesi'nde çıkan tartışma sonrasında gerçekleşti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan tartışmada silahla vurulan Ömer K. hayatını kaybederken, kardeşi Önder K. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Kaynarca Caddesi üzerinde H.B. ile Ömer K. ve kardeşi Önder K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.B., silahla iki kardeşe ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kardeşler ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ömer K. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, Önder K.'nin ise tedavisi sürüyor.

Polis ekiplerince gözaltına alınan H.B'nin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İki Müslüman ülke arasında savaş an meselesi
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.