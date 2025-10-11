Denizli'de Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda Ömer K. yaşamını yitirirken, kardeşi Önder K. yaralandı. Olay, Gültepe Mahallesi'nde çıkan tartışma sonrasında gerçekleşti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan tartışmada silahla vurulan Ömer K. hayatını kaybederken, kardeşi Önder K. yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Kaynarca Caddesi üzerinde H.B. ile Ömer K. ve kardeşi Önder K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.B., silahla iki kardeşe ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kardeşler ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ömer K. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, Önder K.'nin ise tedavisi sürüyor.
Polis ekiplerince gözaltına alınan H.B'nin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel