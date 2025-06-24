Denizli'de Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda Yangın Çıktı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Kaleiçi Çarşısı'nda, bir depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle çevredeki dükkanlar tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda bir depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredeki bazı dükkanlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Tarihi Kaleiçi Çarşısı'ndaki hırdavat ile mutfak malzemeleri deposunda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki bazı dükkanlar tedbir amacıyla boşaltıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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