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Denizli'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Gözaltı

Denizli'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Gözaltı
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Denizli'nin Kale ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, iki zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin evlerinde tarihi eserler ve silahlar ele geçirdi.

Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede iki kişinin tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakaladı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada Bizans dönemine ait testi, 4 sikke, 6 tarım aleti, 2 terazi, Tunç Çağı'na ait 2 testi, Roma dönemine ait gözyaşı şişesi, 8 süs eşyası, 3 kandil, dedektör, 3 av tüfeği ile 70 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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