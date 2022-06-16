Denizli'de tankerle otomobilin çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 4'e çıktı - Haberler

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Denizli'de tankerle otomobilin çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 4'e çıktı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de tankerle otomobilin çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, 12 Haziran'da meydana gelen kazada yaralandıktan sonra özel hastaneye kaldırılan Muhammet Tuncer (32), yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli Devlet Hastanesinde tedavisi süren İsmail Tuncer'in (31) ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan tanker sürücüsü B.F'nin tutuklandığı öğrenildi.

Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde boş akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobildeki Mehmet (53), oğlu Nurettin (30) ve gelini Filiz Tuncer (29) yaşamını yitirmişti. Kazada Mehmet Tuncer'in oğullarından Muhammet ile İsmail Tuncer ise yaralanmıştı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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