Denizli'de taksici moto kurye tartışması kanlı bitti

Denizli'de bir taksici, yol verme yüzünden tartıştığı moto kuryenin arkadaşı tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Olayın ardından meslektaşları tepki için kısa süreliğine kontak kapattı.

Denizli'de taksici, tartıştığı moto kuryenin aynı mesleği yapan arkadaşı tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Olayın ardından yoğun bakıma alınan taksicinin meslektaşları kısa süreliğine kontak kapattı.

Pamukkale ilçesi, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, 35 yaşındaki taksi şoförü Osman Tiryaki, yol verme yüzünden bir moto kurye ile tartışmaya başladı. Tam o sırada olay yerine başka bir moto kurye geldi ve tartışmaya ortak olarak taksi şoförünü 5 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Tiryaki hastaneye kaldırılırken, moto kuryeler gözaltına alındı.

Tepki için kontak kapattılar

Olayı duyan diğer taksi sürücüleri tepki hedefli kontak kapattı. Hastanede tedavisi süren ve durumunun iyiye gittiği öğrenilen meslektaşları için birlik olan taksiciler, son zamanlarda yaşanılan bu olayların son bulmasını istedi.

"Biz bu durum için kontak kapattık"

Meslektaşının yaşadığı durumu son aylarda daha çok karşılaştıklarını ifade eden Şerif Dede, "Bugün arkadaşımı kuryeci ile tartışmış. Başka bir kuryeci ise sonradan gelip olaya dahil oluyor ve taksici arkadaşımızı bıçaklıyor. Biz bu durum için kontak kapattık. Bugün çalışmıyoruz. Arkadaşımızın sağlık durumu şu anda iyi deniliyor. Bizim buralarda son 2 aydır 4-5 defa yaşandı" dedi. - DENİZLİ