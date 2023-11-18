Denizli'de Tabancayla Vurulan Kişi Hastaneye Getirildi
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde başından tabancayla vurulan B.S, hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından otomobil sürücüsü H.S ise polis ekiplerince yakalandı.
Denizli'nin Pamukkale tabancayla vurulmuş halde hastaneye getirilen kişi, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, başından tabancayla vurulan B.S, bir otomobille Denizli Devlet Hastanesine getirildi.
Başına aldığı kurşun yarasıyla ağır şekilde yaralandığı belirlenen B.S, burada tedavi altına alındı.
B.S'yi getirip hastaneden ayrılan otomobilin sürücüsü H.S, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
H.S'nin, emniyette verdiği ifadede, arkadaşı B.S'ye tabancasını göstermek isterken tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını ileri sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel