Denizli'de tabancayla vurulan genç kadının cenazesi toprağa verildi - Haberler

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde tabancayla vurularak öldürülen genç kadının cenazesi defnedildi.

İrem E'nin (18) cenazesi aile yakınları tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Kayıhan Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Bu sırada ayakta durmakta zorluk çeken anne Hanım G. baygınlık geçirdi.

Çok sayıda polisin güvenlik önlemi aldığı mezarlıkta İrem E'nin naaşı, az sayıda kişinin katıldığı namazın ardından toprağa verildi.

Zanlının yakalanması için güvenlik güçlerinin gerekli çalışmayı yaptığını belirten polis ekipleri, anne Hanım G'yi teskin etmeye çalıştı, taziyelerini bildirdi.

Hanım G. mezarlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının daha küçük olduğunu ifade ederek "Yandım Allah'ım yandım. Benim kızım daha yeni doğum yapmıştı. Kızıma eziyet ettiler. Katillerin yakalanmasını istiyorum. Kızımı götürdüler. Kızım daha bir çiçekti, çiçeğimi soldurdular." diye konuştu.

Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokağı'ndaki bir evden dün silah sesleri duyulması üzerine, olay yerine gelen ekipler, evdeki İrem E'nin kapının önünde tabancayla 5 el ateş edilerek öldürüldüğünü belirlemiş, cinayeti işleyerek olay yerinden kaçtığı öne sürülen eşi F.E'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.