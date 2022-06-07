Denizli'de tabancayla vurulan genç kadın hayatını kaybetti - Haberler

Denizli'de tabancayla vurulan genç kadın hayatını kaybetti Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 aylık bebeği bulunan genç kadın tabancayla vurularak öldürüldü. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 aylık bebeği bulunan genç kadın tabancayla vurularak öldürüldü. Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'taki bir evden silah sesleri duyulması üzerine çevredekiler jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekibi, evde yaşayan İrem E'nin (18) tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Ekipler, genç kadının olay yerinden kaçtığı iddia edilen eşi F.E'nin yakalanması için çalışma başlattı. İnşaat ustası olan F.E'nin kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan kaydının bulunduğu kaydedildi. Çiftin geçen yıl evlendikleri, 2 aylık kız bebeklerinin olay sırasında evde olduğu öğrenildi. AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Merkezefendi Jandarma Denizli Güncel Haberler

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