Denizli'de trafikte fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kamerada

Denizli'de sürücülerin trafikte fermuar sistemiyle ambulansa yol vermesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Menderes Bulvarı'nda seyreden ambulans, Sadıkoğlu Kavşağı yakınlarında trafiğin sıkışması nedeniyle sirenlerini açtı.

Bunun üzerine trafikteki sürücüler, fermuar sistemini uygulayarak ambulansa yol verdi.

Bu anlar, ambulansta görevli personel tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürücülerin ambulansa yol vererek örnek davranış sergilediği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

" Denizli'mize teşekkürler. Bugün, Güney Devlet Hastanesinden 71 yaşındaki kadın hastamızın, şiddeti göğüs ağrısı ve kalp krizi tanısı ile Denizli'ye sevki esnasında siren sesini duyan ve fermuar sistemi ile sağ ve sol şeride yanaşarak ambulansa yol veren tüm sürücülerimize gösterdikleri örnek davranış dolayısıyla teşekkür ederiz. Çağrımızı yeniliyoruz. Fermuar sistemi ile yaşama yol verin."