Sulama kanalında cesedi bulunan çocuklardan birinin cenazesi toprağa verildi Cenaze aracının gelmesi -Cenazenin araçtan alınması -İmamın duası -Cenaze namazının kılınması -Cenazenin omuzlarda taşınması DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolmalarının ardından başlatılan arama çalışmaları sonunda sulama kanalında cesedi bulunan iki çocuktan 11 yaşındaki Hakkı... -Cenaze aracının gelmesi -Cenazenin araçtan alınması -İmamın duası -Cenaze namazının kılınması -Cenazenin omuzlarda taşınması DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolmalarının ardından başlatılan arama çalışmaları sonunda sulama kanalında cesedi bulunan iki çocuktan 11 yaşındaki Hakkı Bardan son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Hakkı Bardan için Çivril'in Kıralan Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Bardan'ın cenazesi, kılınan namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi. Törene, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever ile yakınları katıldı. Otopsi işlemi tamamlanan Rafet Ergen'in (9) cenazesinin de gün içinde toprağa verileceği öğrenildi. Kıralan Mahallesinde 18 Temmuz'dan beri haber alınamayan Hakkı Bardan ile Rafet Ergen için aileleri kayıp başvurusunda bulunmuş, çocukları bulmak için arama çalışması başlatılmıştı. Çocukların cesetlerine dün, bölgedeki sulama kanalında ulaşılmıştı. AA / Ali Bilge - Güncel Güncel Haberler

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