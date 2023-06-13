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Denizli'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Denizli'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

M.T'nin kullandığı 20 AEJ 257 plakalı otomobil, Kayıhan Mahallesi 2040 Sokak'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Araçta sıkışan M.T. itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil kadaldan çekici yardımıyla çıkartıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Pamukkale Kayıhan Denizli Güncel Haberler

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