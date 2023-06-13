Denizli'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
M.T'nin kullandığı 20 AEJ 257 plakalı otomobil, Kayıhan Mahallesi 2040 Sokak'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Araçta sıkışan M.T. itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil kadaldan çekici yardımıyla çıkartıldı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel