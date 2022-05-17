Denizli'de sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu - Haberler

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Denizli'de sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.

Şemikler Mahallesi 3030 Sokak'ta oynayan 4 yaşındaki Makbule Akyay, bir süre sonra gözden kayboldu.

Aykay'ın oynadığı yere yakın sulama havuzuna düştüğünü fark eden annesi Sevgi Akyay çocuğu havuzdan çıkardı.

Sağlık ekiplerine Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Haberler

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