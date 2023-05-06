Denizli'de suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde girdiği evde yakalanan hırsızlık şüphelisi, cezaevine gönderildi.

Cankurtaran Mahallesi'nde farklı tarihlerde 9 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, A.D'nin (41) elindeki boş valizle girdiği evlerden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ve evlerde bir süre konakladığını tespit etti.

Takibe alınan ve yine aynı mahallede hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlının sokakta valizle yürümesi, evlere girip çıkması ve bir evden aldığı tüfeği taşımasını da güvenlik kameraları kaydetti.???????