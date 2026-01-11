Haberler

Denizli'de suç örgütüne yönelik iki operasyonda yakalanan 43 şüpheli tutuklandı


Denizli'de gerçekleştirilen iki operasyonda suç örgütüyle bağlantılı 48 zanlıdan 43'ü tutuklandı. Operasyonlarda silah ve mermi ele geçirildi.

Denizli'de suç örgütüne yönelik iki operasyonda gözaltına alınan 48 zanlıdan 43'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak" ile "örgüt faaliyetleri çerçevesinde kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı silah ticareti ve mala zarar verme" suçlarına yönelik 4 ve 6 Ocak'ta iki operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
