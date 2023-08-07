Denizli'de Son Bir Haftada 154 Trafik Kazası Meydana Geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 76'sı yaralanmalı, olmak üzere toplam 154 trafik kazası meydana geldi. Denizli'de31 Temmuz - 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 26 bin 228 araç kontrol edildi, bu araçlardan 5 bin 237 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 154 trafik kazası meydana gelirken yaşanılan trafik kazalarından 76'sı yaralanmalı, 76'sı maddi hasarlı oldu.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 76'sı yaralanmalı, olmak üzere toplam 154 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de31 Temmuz - 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 26 bin 228 araç kontrol edildi, bu araçlardan 5 bin 237 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 154 trafik kazası meydana gelirken yaşanılan trafik kazalarından 76'sı yaralanmalı, 76'sı maddi hasarlı oldu. - DENİZLİ