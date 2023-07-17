Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Son Bir Haftada 153 Trafik Kazası Meydana Geldi

Güncel Haberler

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 74'ü yaralanmalı, 78'i maddi hasarlı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 153 trafik kazası meydana geldi. Denizli'de 10-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 26 bin 604 araç kontrol edildi, bu araçlardan 5 bin 985 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 153 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 74'ü yaralanmalı, 78'i maddi hasarlı ve 1 ölümlü kaza oldu.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 74'ü yaralanmalı, 78'i maddi hasarlı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 153 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de 10-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 26 bin 604 araç kontrol edildi, bu araçlardan 5 bin 985 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 153 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 74'ü yaralanmalı, 78'i maddi hasarlı ve 1 ölümlü kaza oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title