Denizli'de Şok Uygulamada 24 Şüpheli Yakalandı
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Denizli'de geçtiğimiz hafta yapılan şok uygulamalarda 24 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan aranan kişiler yakalandı. Ayrıca yapılan kontrollerde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Denizli'de akşam geçtiğimiz hafta kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen şok uygulamalarda 24 şüpheli yakalandı. Ayrıca kontrollerde 10 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 32 gram esrar, 8 gram metamfetamin ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 23 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında kentin çeşitli noktalarında şok uygulama gerçekleştirdi. Kentin huzurunu sağlamak amaçlı kurulan uygulamalarda 24 aranan şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan çalışmalarda 0 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 32 gram esrar, 8 gram metamfetamin ele geçirildi. - DENİZLİ