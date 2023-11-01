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Denizli'de Şok Uygulamada 24 Şüpheli Yakalandı

Denizli'de geçtiğimiz hafta yapılan şok uygulamalarda 24 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan aranan kişiler yakalandı. Ayrıca yapılan kontrollerde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.