Denizli'de soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Denizli'de soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ACIPAYAM, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Akalan Mahallesi'nde yaşayan Bahriye Ala (65) ve Hayriye Çakmakçı (61) kız kardeşlerden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, yerde baygın halde buldukları iki kardeşe müdahalede bulundu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ala ve Çakmakçı, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ala buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilen Çakmakçı Pamukkale Üniversite Hastanesine sevk edildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Acıpayam, Denizli, Akalan, Ölü, Güncel, Haberler

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