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Denizli'de Sivil Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

Denizli'de Sivil Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı
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Denizli'nin Çal ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yapan sivil eğitim uçağı ters döndü. Olayda pilot hafif yaralanırken, uçak detaylı inceleme için Isparta'ya gönderildi.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaparken, ters dönen sivil eğitim uçağının enkazı, ekipler tarafından kaldırıldı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Uşak'tan Çardak Havalimanı'na gitmek için havalanan sivil eğitim uçağı, Çal ilçesi İsabey Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisine henüz bilinmeyen nedenle zorunlu iniş yaptı. Sert iniş sırasında uçak ters dönerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Pilot Şükrü Yiğit Devebacak (20) ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Devebacak taburcu edildi.

Jandarma ve teknik ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından, tarlada çamura saplanan uçağın kanatları ve pervanesi söküldü. Daha sonra iş makineleri yardımıyla düzeltilen uçak TIR'a yüklenerek, detaylı inceleme için Isparta'ya gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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