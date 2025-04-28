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Denizli'de Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 27 Tutuklama

Denizli'de Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 27 Tutuklama
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Denizli'de gerçekleştirilen operasyonda 40 şüpheliden 27'si tutuklandı. D.S. liderliğindeki örgütün 24 farklı suç işlediği tespit edildi. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli'de silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, D.S'nin liderliğinde kurulan silahlı suç örgütünün, kasten yaralama, kurşunlama, mala zarar verme, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti olmak üzere 24 ayrı suç işlediğini tespit etti.

Ekiplerin 25 Nisan'da örgütün 1 iş yeri ve 30 ayrı adresine yönelik düzenlediği operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 9 ruhsatsız tabanca, 19 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 104 fişek, 26 uyuşturucu madde, 399 gram esrar ve 74 bin 400 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 27'si tutuklandı. 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, D.S'nin liderliğindeki örgütün, S.E'nin liderliğinde kurulan bir başka suç örgütüyle çıkar çatışması sonucu karşılıklı husumet sebebiyle birçok suçu işlediği iddia edildi.

32 şüpheli, önceki operasyon kapsamında tutuklandı

Açıklamada, S.E'nin elebaşı olduğu örgüte yönelik de 2 Şubat'ta Denizli merkezli, Afyonkarahisar, Ankara ve Bingöl'de operasyon düzenlendiği, operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 32'sinin, kasten öldürme, kasten yaralama, işyeri kurşunlama, nitelikli yağma, yasadışı silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
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