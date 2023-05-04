Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gerzele Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi'nde yaşadığı apartmanın önünde bekleyen Murat Avcı'ya (24), kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.
Avcı, saldırıda ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan şüpheli, daha sonra suç aletiyle polise teslim oldu.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel