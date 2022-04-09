Denizli'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktorun cenazesi Konya'da defnedildi

ACIPAYAM, DENİZLİ (AA) - Denizli'de atlarının bakıcısı tarafından tabancayla vurularak öldürülen doktor Naim Ünsal'ın (64) cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Acıpayam ilçesi Yukarıçamlık Mahallesi Çamlık Caddesi'nde, atlarına bakıcılık yapan M.A'nın (28) silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden doktor Ünsal'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak memleketi Konya'ya getirildi.

Ünsal'ın naaşı, Selçuklu ilçesindeki Musalla Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Ünsal'ın yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yukarıçamlık Mahallesi Çamlık Caddesi'nde dün, muayenehanesinde hizmet veren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor Naim Ünsal ile atlarının bakıcısı M.A. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıkmış, silahlı saldırıya uğrayan Ünsal, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olay yeri yakınındaki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan M.A, polis tarafından gözaltına alınmış, uzman çavuş olarak görev yaparken, bir süre önce tehdit soruşturması kapsamında açığa alındığı belirlenen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Operasyonları ve at sevgisiyle tanınıyordu

Ünsal, doğuştan vajinası olmayan hastalara, vücut boşluklarındaki dokularla vajina ve rahim ağzı yaptığı operasyonlarla haberlere konu olmuştu.

Atlara sevgisiyle de tanınan Ünsal, Konya Atlı Okçuluk Grubu'nda çalışmalar yürütmüştü.