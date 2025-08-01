Denizli'de Silahlı Saldırı: 3 Zanlı Tutuklandı

???? Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Temmuz'da Sümer Mahallesi 36. Sokak'taki bir tamirhaneye akşam saatlerinde aracını teslim almak için gelen Harun B'nin silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda kurulan özel ekip, 8 gün süren kamera ve teknik takibin ardından şüphelilerin İzmir'e kaçtığını belirledi.

Eş zamanlı operasyonda dört ayrı adreste yakalanan 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Suçlarını itiraf eden zanlılardan E.Ö (49), H.A (27) ve K.A (44) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bacak ve topuklarından yaralanan Harun B'nin ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.