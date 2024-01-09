Denizli'de silahlı kavga şüphelileri yakalandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kınıklı Mahallesi'ndeki eğlence merkezi önündeki kavgaya ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmada C.D, M.Ö. ve B.Ö'yü gözaltına aldı.
Zanlılar, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.