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Denizli'de silahlı kavga şüphelileri yakalandı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kınıklı Mahallesi'ndeki eğlence merkezi önündeki kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada C.D, M.Ö. ve B.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlılar, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Pamukkale Denizli Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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