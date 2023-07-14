Denizli'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Denizli'de bir eğlence merkezi çıkışında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, olay anı ve çatışma yer alıyor. İşlemler devam ediyor.

DENİZLİ'de, eğlence merkezi çıkışı, Deniz Karakaş'ın (33) öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otomobille gelen 2 kişiden Deniz Karakaş'ın mekanın önünde bekleyen diğer gruba pompalı tüfekle ateş ettiği görüntülerde, Karakaş'ın da karşıdan açılan ateşle yaralanıp düştüğü yer alıyor.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin önünde meydana geldi. Deniz Karakaş ve arkadaşı Muhammet A. (28) ile kendileri gibi müşteri oldukları mekandan çıkan, aralarında geçmişe dayalı husumet olan Ayhan K., Murat Ç. ve Samet Ş. tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle Deniz Karakaş ile Muhammet A. bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen 2 arkadaş, yanlarındaki pompalı tüfekle, mekandan çıkan Ayhan K., Murat Ç. ve Samet Ş.'ye ateş etti. Diğer 3 kişinin de tabancalarla karşılık vermesiyle yaşanan çatışmada Deniz Karakaş ile Ayhan K. ve Murat Ç. çeşitli yerlerinden yaralandı.