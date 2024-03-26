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Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba H.E. tutuklandı, oğlu S.E. adli kontrol şartıyla salıverildi.???????

Olayda yaralanan yabancı uyruklu M.E'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dün, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2091 Sokak'ta H.E'nin tabancayla ateş açması sonucu İbrahim Kızılkaya (67) kaldırıldığı hastanede ölmüş, apartmanda kiracı olan yabancı uyruklu M.E. de yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan şüpheli H.E. ile oğlu S.E. gözaltına alınmıştı. Kavganın motosikletin çıkardığı gürültü nedeniyle çıktığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Pamukkale Denizli Olay Suç Hukuk Güncel Haberler

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