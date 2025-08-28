Denizli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 25 fişek ele geçirildi.

Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri baskında, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 25 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı

Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.