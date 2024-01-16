Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Denizli'de gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çivril ilçesindeki iki ayrı adrese baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında Çivril ilçesinde belirlediği iki ayrı adrese operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramada 5 tabanca, 4 av tüfeği, 150 tarihi obje, 1 dedektör, 52 tabanca mermisi, 10 tabanca şarjörü, 92 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
İki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.