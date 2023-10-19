Denizli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 10 Tabanca ve 28 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 ruhsatsız tabanca ve 28 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente kaçak silah getirileceği bilgisine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda tespit edilen 2 şüphelinin otomobili ve kaldığı apartta yaptığı aramada 10 tabanca, 10 şarjör, 270 mermi ve 28 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???????