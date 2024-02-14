Üye Girişi
Haberler

Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Güncelleme:

Denizli'nin Çivril ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 tabanca, 7 av tüfeği, 223 av tüfeği kartuşu, tüfek dürbünü, 73 icra yayı, silah bakım kiti ve 5 bıçak ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 10 tabanca, 7 av tüfeği, 223 av tüfeği kartuşu, tüfek dürbünü, 73 icra yayı, silah bakım kiti ve 5 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Denizli Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title