Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 tabanca, 7 av tüfeği, 223 av tüfeği kartuşu, tüfek dürbünü, 73 icra yayı, silah bakım kiti ve 5 bıçak ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 10 tabanca, 7 av tüfeği, 223 av tüfeği kartuşu, tüfek dürbünü, 73 icra yayı, silah bakım kiti ve 5 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.