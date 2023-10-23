Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
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Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından kente kaçak silah getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen 2 adresteki aramalarda 4 tabanca, 4 şarjör, 100 mermi, 2 tüfek ve 100 dolu kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı işlemleri için karakola götürüldü.
Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından kente kaçak silah getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen 2 adresteki aramalarda 4 tabanca, 4 şarjör, 100 mermi, 2 tüfek ve 100 dolu kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı işlemleri için karakola götürüldü.