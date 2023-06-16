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Denizli'de sıfır araçlar yüklü tırın önünde park edildi, kayan SUV 3 araca çarptı

Denizli'de sıfır araçlar yüklü tırın önünde park edildi, kayan SUV 3 araca çarptı

Güncel Haberler

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tırdan kayan sıfır SUV araç, yokuş aşağı metrelerce başıboş giderek park halindeki çarptığı 3 otomobilde hasara yol açtı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tırdan kayan sıfır SUV araç, yokuş aşağı metrelerce başıboş giderek park halindeki çarptığı 3 otomobilde hasara yol açtı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesinde sıfır araçların yüklü olduğu tır, geldiği bayinin önünde park edildi. Bu esnada henüz bilinmeyen nedenle bir SUV araç kayarak başıboş ilerlemeye başladı. Süratle giden araç park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle zincirlemeli birbirine vuran 3 araçta hasar oluştu. Araç sahipleri gelen ses üzerine dışarı çıktığında tuhaf manzarayla karşılaştı. Sahibine kavuşmadan kaza yapan sıfır araçta dahil olmak üzere otomobiller yoldan kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Merkezefendi Denizli Tragger Güncel Haberler

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