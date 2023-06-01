Denizli'de Şiddetli Yağışın Ardından Oluşan Sel Büyükbaş Hayvanları Sürükledi

Denizli'de etkili olan şiddetli yağışın ardından oluşan sel, büyükbaş hayvanları sürükledi. Sele kapılan hayvanlarının ardından ağlayan çiftçinin haykırışları yürekleri sızlattı. Onlarca hayvanın telef olduğu mahallede bulunan bir ahırın, sele kapılma anları ortaya çıktı.

Denizli'de etkili olan şiddetli yağışın ardından oluşan sel, büyükbaş hayvanları sürükledi. Sele kapılan hayvanlarının ardından ağlayan çiftçinin haykırışları yürekleri sızlattı.

Denizli'de selin en çok acı izi bıraktığı Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'nde, dehşet dolu anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Akköy Mahallesi'nde etkisini iyice arttıran yağmur yağışı, dereleri taşmasına neden oldu. Dere yatağında bulunan mahalle, selin taşması sonucu suların içinde kaldı. Şiddetli yağışın ardından evleri su basarken, araçlar ise sürüklendi.

Onlarca hayvanın telef olduğu mahallede bulunan bir ahırın, sele kapılma anları ortaya çıktı. Hızla gelen sel önüne kattığı ahırı yerle bir ederken, ahırda bulunan hayvanları ise tek tek sürükleyerek götürdü. Büyükbaş hayvanları gözü önünde sürüklenen çiftçi, çaresizce dua ederek gözyaşı döktü. Çiftçinin haykırışı görenlerin yüreğini burkarken, bazı hayvanların telef olmasına neden olan selin ardından çamur yığını kaldı. - DENİZLİ