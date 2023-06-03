Denizli'de Şiddetli Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Dereler ve kanallar taştı, yollar göle döndü, çok sayıda işyeri ve evi su bastı. Göle dönen yollarda çok sayıda araç yolda kaldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

DENİZLİ'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dereler ve kanallar taştı, yollar göle döndü, çok sayıda işyeri ve evi su bastı. Göle dönen yollarda çok sayıda araç yolda kaldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli sağanak yağış nedeniyle dereler, kanallar rögarlar taştı, sokak ve caddeler göle döndü. Çok sayıda araç yolda kaldı, AFAD ve İtfaiye ekipleri araçlarından mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Dokuzkavaklar Mahallesinde Hüseyin Gönüllü spor salonu ve çevresindeki evler su altında kaldı. Spor salonu karşısındaki evin bahçesinde bulunan 200 güvercinden yarısı telef oldu. Sahipleri bazı güvercinleri sudan kurtarmayı başardı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, önlem aldığı ana güzergahlarda ve kent merkezinde gelen ihbarlara hızla müdahale etti. Bakırlı ve Dokuzkavaklar Köprülü kavşakları su dolması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Üçüncü sanayi sitesinde suyla dolan kavşaklarda otomobiller mahsur kaldı. AFAD, İtfaiye ve belediye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Eskihisar mahallesine Sevindik Mahallesinden ulaşımı sağlayan karayolunda çökmeler oluştu, karayolu nehre dönüştü. Antik kent Laodikya'ya ulaşımı sağlayan karayolu da sel nedeniyle tamamen kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri karayolunu açmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri su basan evlerin bodrum ve zemin katlarından su tahliye çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda köprülü kavşaklar tekrar trafiğe açıldı.