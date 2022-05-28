Sıcak hava asfaltı eritti - Haberler

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Sıcak hava asfaltı eritti

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de hava sıcaklığının 34 dereceye ulaşması nedeniyle bazı yollarda asfaltın eridiği gözlendi.

Denizli'de hava sıcaklığının 34 dereceye ulaşması nedeniyle bazı yollarda asfaltın eridiği gözlendi.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 34 dereceye yükseldiği kentte, hissedilir nem oranı yüzde 23'e ulaştı.

Sıcak hava nedeniyle bazı yollarda asfalt eridi.

Denizli-Antalya kara yolundaki Cankurtaran ve Gökpınar mevkilerinin de bulunduğu bölgelerde asfaltın erimesi nedeniyle araçlar düşük hızla seyretmek zorunda kaldı.

Yayalar da karşıdan karşıya geçerken yürümekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için erime görülen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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