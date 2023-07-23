Denizli'de servis otobüsü şarampole devrildi: Yaralı sayısı 19'a yükseldi

Şanlıurfa'dan çalışmak için Denizli'ye gelen işçileri taşıyan servis otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaralı sayısı 19'a yükseldi.

Denizli'nin Çal ilçesinde işçileri taşıyan A.M. idaresindeki 63 AFU 453 plakalı servis otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrilmişti. Kazada yaralanan 1'i çocuk olmak üzere 15 kişi çevre hastanelere kaldırılmıştı. Kaza sonrasında vücudunun çeşitli yerlerinde rahatsızlık hisseden 4 kişinin daha çevre hastanelere gittiği öğrenildi. Kazada yaralanan 19 vatandaşın da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada yaralananların Şanlıurfa'dan çalışmak için gelen işçiler olduğu, serinlemek için Hançalar Mesire Alanı'na gittikleri ve Kıralan'a döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. - DENİZLİ