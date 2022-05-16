Denizli'de semavere uyuşturucu gizledikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Denizli'de semavere uyuşturucu gizledikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Denizli'de semavere uyuşturucu gizledikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Denizli'de, semaverde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, semaverde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bir kargo firmasına gelen pakette uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaşan ekipler operasyon düzenledi. Kargo paketini almaya gelen 2 zanlı yakalandı.

Paket içinden çıkan semaverin altına saklanmış 160 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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