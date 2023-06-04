Denizli'de selin neden olduğu hasar gideriliyor

Denizli'de dün kuvvetli sağanak sonrası yaşanan selin neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi ve hasar tespiti için çalışmalar devam ediyor. Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki Korucuk, Goncalı, Eskihisar, Sevindik, Sümer ve Dokuzkavaklar mahallelerinde su baskını ve selden zarar gören 20'ye yakın ev, 10 iş yeri, 1 cami ve 1 spor salonundaki sular tahliye edilerek temizlik yapılıyor. AFAD, jandarma, itfaiye ve belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında zarar gören bağlantı yolları ve menfezlerde de altyapı çalışması başlatıldı. Tarım arazilerinde ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekipleri, hasar tespiti yapıyor. Demir yolu da hasar gördü. Korucuk ile Goncalı mahalleleri arasından geçen demir yolunun da yaklaşık 500 metrelik bölümünün hasar gördüğü belirlendi. Raylardaki onarım çalışması nedeniyle seferler, bölgedeki diğer güzergahlardan sağlanıyor. Bölgede ikamet eden Samet Can Efe gazetecilere, sel sırasında tren yolu civarında bulunduğunu ve raylarda çöküntü oluştuğunu görünce durumu yetkililere bildirdiğini, tren seferlerinin durdurulduğunu söyledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Denizli'de dün kuvvetli sağanak sonrası yaşanan selin neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi ve hasar tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki Korucuk, Goncalı, Eskihisar, Sevindik, Sümer ve Dokuzkavaklar mahallelerinde su baskını ve selden zarar gören 20'ye yakın ev, 10 iş yeri, 1 cami ve 1 spor salonundaki sular tahliye edilerek temizlik yapılıyor.

AFAD, jandarma, itfaiye ve belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında zarar gören bağlantı yolları ve menfezlerde de altyapı çalışması başlatıldı.

Tarım arazilerinde ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekipleri, hasar tespiti yapıyor.

Demir yolu da hasar gördü

Öte yandan Korucuk ile Goncalı mahalleleri arasından geçen demir yolunun da yaklaşık 500 metrelik bölümünün hasar gördüğü belirlendi. Raylardaki onarım çalışması nedeniyle seferler, bölgedeki diğer güzergahlardan sağlanıyor.

Bölgede ikamet eden Samet Can Efe gazetecilere, sel sırasında tren yolu civarında bulunduğunu ve raylarda çöküntü oluştuğunu görünce durumu yetkililere bildirdiğini, tren seferlerinin durdurulduğunu söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.