Denizli'de şehit yakınları için yapılan balon turunda Türk bayrakları gökyüzünde dalgalandı

Denizli'de, şehit aileleri için düzenlenen sıcak hava balonu turunda balonlar, Türk bayrakları ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri eşliğinde Pamukkale üzerinde uçtu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen tura 100 şehit ailesi katıldı.

Sıcak hava balonlarının sepetlerine Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı.

Gün doğumunda onlarca sıcak hava balonu, Kocaçukur mevkisinden gökyüzüne yükseldi.

Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan balonlar travertenler üzerinde uçarken, turist ve şehit yakınları da fotoğraf çekti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın eşi Çilem Serinkan, turun ardından yaptığı açıklamada, etkinliği düzenleyen ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Eşim vatanı için canını verdi. Onun emanetiyle yaşıyorum. Bugün bu etkinlikte gökyüzüne baktığımda sanki Mehmet de bizimleydi. Hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu, hem gurur ve hüzün iç içe. Özel bir gün oldu." dedi.

Şehit Sami Demirtaş'ın kardeşi Hakan Demirtaş ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ağabeyini bir kez daha gururla andığını belirterek, "Bu bayrak, bu toprak kolay kazanılmadı. Ağabeyim ve tüm şehitlerimiz bu vatan uğruna can verdi. Bugün Pamukkale semalarında ağabeyimin hatırasıyla uçmak tarifsiz bir duyguydu." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı ise Zafer Bayramı ve Aile Yılı kapsamında çok anlamlı bir etkinliğe imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.