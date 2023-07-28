Denizli'de Şehir İçi Dolmuş ve Otobüs Ücretlerine Zam Yapıldı

Denizli'de toplu yolcu taşımacılığı yapan şehir içi dolmuş ve otobüs ücretlerine, 1 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Alınan yeni kararla birlikte 1 Ağustos Salı gününden itibaren Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçesi genelinde yolcu taşımacılığı yapan şehir içi dolmuş hatlarında zamlı tarife uygulanacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karara göre şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin ücretleri sivil 14 TL, öğrenci 12 TL yapıldı. En son geçen yılın Temmuz ayında fiyatları artış yapılan belediye otobüsleri ise sivil 10,75 TL, öğrenci 6,90 TL oldu. Yeni ücret tarifelerinin 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Denizli'de toplu yolcu taşımacılığı yapan şehir içi dolmuş ve otobüs ücretlerine, 1 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Alınan yeni kararla birlikte 1 Ağustos Salı gününden itibaren Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçesi genelinde yolcu taşımacılığı yapan şehir içi dolmuş hatlarında zamlı tarife uygulanacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karara göre şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin ücretleri sivil 14 TL, öğrenci 12 TL yapıldı. En son geçen yılın Temmuz ayında fiyatları artış yapılan belediye otobüsleri ise sivil 10,75 TL, öğrenci 6,90 TL oldu. Yeni ücret tarifelerinin 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olacağı belirtildi. - DENİZLİ