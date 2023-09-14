Denizli'de Şeftali Hasat Mevsimi Başladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bölgelerinde sıklıkla yetişen ve sevilerek tüketilen yaz meyvelerinden olan şeftalide hasat mevsimi başladı. Denizli'de iklim özellikleri sayesinde başta kekik, nar ve ayva olmak üzere çok sayıda tıbbi aromatik bitki ve meyve yetiştiriciliği yapılan Pamukkale ilçesinde üretilen şeftaliler hasat edilmeye başlandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bölgelerinde sıklıkla yetişen ve sevilerek tüketilen yaz meyvelerinden olan şeftalide hasat mevsimi başladı.

Denizli'de iklim özellikleri sayesinde başta kekik, nar ve ayva olmak üzere çok sayıda tıbbi aromatik bitki ve meyve yetiştiriciliği yapılan Pamukkale ilçesinde üretilen şeftaliler hasat edilmeye başlandı. Pamukkale İlçesi Irlıganlı Mahallesinde başlayan şeftali hasadına Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ve üreticiler katıldı. Türkiye'deki şeftali üretiminin yüzde 11,80'i Denizli'de üretiliyor. Denizli şeftali üretiminde Türkiye'de 4. sırada, Ege Bölgesinde 1. sırada yer alıyor. 2022 yılında Denizli'de 27 bin 490 dekar alanda 94 bin 503 ton şeftali üretimi gerçekleşti.

Şeftali yetiştiriciliği; uygun iklim, arazi, toprak yapısına göre ağırlıklı olarak Çivril, Honaz ve Pamukkale ilçelerinde yapılmakta. Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde 716 dekar alanda şeftali ve nektarin yetiştiriciliği yapılmakta olup, İlçede kurulan soğuk hava depolarının etkisiyle şeftali ve nektarin üretimi artış göstermekte. Bölgenin iklim ve toprak yapısı şeftali üretimine uygun klimatik özellik taşıdığından bölgede yetiştirilen ürünler ihracat kalitesinde bulunuyor. Pamukkale ilçesinde Sweet Lady, Caldesi 85, Venüs, Extrem Red nektarin çeşitleri ağırlıklı olarak yetiştirilmekte olup, bunun yanısıra Extrem 314, Plus Plus, Extrem Jully şeftali çeşitleri de yetiştirilmekte. Sabah erken saatlerde toplanan şeftaliler yapılan işlemlerin ardından tek kullanımlık kasalara sıralanıyor. Eylül ayının 5 ile 10 gibi başlayan şeftali hasadının eylül ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

"Sert ve aroması çok iyi"

Pamukkale ilçesinde hem üretim hem de ihracat yapan Mevüt Erarslan, üretilen şeftalinin hangi aşamalardan geçtiğini, sabah erken saatlerde toplanan şeftalilerin yapılan işlemlerin ardından tek kullanımlık kasalara sıralandığı anlattı. Yapılan hasadın şeftalinin türüne göre değiştiğinden ve ayrıca ürünün özelliklerinden anlatan Erarslan, "Şuan bahçede bulunan ürünün cinsi Plus Plus, yol ve raf ömrü en yüksek ürünlerden biri. Sert ve aroması çok iyi. Bu şekilde depoda 45 gün kalabiliyor. Buradan toplanan şeftaliler başta AB ülkeleri olmak üzere Romanya, Ukrayna, Rusya, Belarus, KKTC, Dubai, S.Arabistan ve Katar'a ihraç edilmektedir" dedi. - DENİZLİ