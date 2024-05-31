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Denizli'de satırla saldırdığı kadınları yaralayan şüpheli tutuklandı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen E.P, satırla saldırdığı 2 kadını yaralayıp kaçmıştı. Yakalanan şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde satırla saldırdığı 2 kadını yaralayan şüpheli tutuklandı.

Değirmenönü Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve satırla saldırdığı 2 kadını yaralayıp kaçtığı Sarayköy ilçesinde yakalanan E.P'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

29 Mayıs'ta, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen E.P, para istemek için dayısının evine gitmiş, kapının açılmaması üzerine sokağa çıkarak elindeki satırla park halindeki bir araca zarar vermiş, ardından sokakta yürüyen 2 kadını yaralamış, kaçtığı Sarayköy ilçesinde yakalanmıştı.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada şüpheli hakkında kasten yaralama, mala zarar verme ve tehdit suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Merkezefendi Denizli Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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